Niğde Valisi Şimşek depremden etkilenen Obruk köyünde incelemelerde bulundu
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Niğde Valisi Şimşek depremden etkilenen Obruk köyünde incelemelerde bulundu

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek Niğde'nin Bor ilçesindeki 5,1 büyüklüğündeki depremde Obruk köyünde 17'si ağır olmak üzere 143 evin hasar gördüğünü belirtti.

21.09.2020 17:19 | Son Güncelleme: 21.09.2020 17:24

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek Niğde'nin Bor ilçesindeki 5,1 büyüklüğündeki depremde Obruk köyünde 17'si ağır olmak üzere 143 evin hasar gördüğünü belirtti.

Obruk köyünde depremden etkilenen evler ve kurulan çadır alanında incelemelerde bulunan Şimşek, depremin ardından bütün ekiplerin köye intikal ettirildiğini, AFAD öncülüğünde çalışmaların başladığını dile getirdi.

Depremden etkilenen vatandaşlar için Türk Kızılay'ın çadır dağıttığını ve ikramlarda bulunduğunu hatırlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Bir taraftan da hasar tespit ekiplerimiz evlerdeki hasar durumunu inceledi. Tabi gün ağırınca tablo daha da netleşti. Çok şükür dün de belirttiğim gibi herhangi bir can kaybımız yok, yaralımız yok. Ancak evlerimizde hasarlar var. Yapılan inceleme sonucunda 17'si ağır, 126'sı hafif toplam 143 evin hasarlı olduğunu tespit ettik. En kısa sürede de vatandaşların mağduriyetlerini gidermiş olacağız."

Şimşek, devletin her zaman olduğu gibi bugün de vatandaşların yanında yaraları sardığını vurgulayarak, depremzedelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Konuşmaların ardından Vali Şimşek ve beraberindekiler deprem çadırlarını gezip vatandaşların talebini dinledi.

Niğde Valisi Şimşek depremden etkilenen Obruk köyünde incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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