NİĞDE Üniversite öğrencisi sağlıkçılar için siper maske üretiyor Üniversite öğrencisi sağlıkçılar için siper maske üretiyorNİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi son sınıf öğrencisi Harun Varol, 3D yazıcıyla ürettiği yüz siperlerini sağlık çalışanlarına ücretsiz dağıtıyor.

Üniversite öğrencisi sağlıkçılar için siper maske üretiyor

NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi son sınıf öğrencisi Harun Varol, 3D yazıcıyla ürettiği yüz siperlerini sağlık çalışanlarına ücretsiz dağıtıyor.

KOSGEB desteğiyle Niğde Teknopark'ta kurduğu firmayla insansız hava araçları üzerine çalışma yürüten Makine Mühendisliği son sınıf öğrencisi Harun Varol, koronavirüs nedeniyle, çalışmalarına ara verip, sağlık çalışanları için yüz siperleri üretiyor. Varol, yaklaşık bir yıldır, Teknopark'ta Balkan Savunma Sanayi firmasıyla projeler yürüttüğünü söyledi. Koronavirüs salgını başladıktan sonra Ar-Ge çalışmalarını durdurduklarını belirten Varol, "Koronavirüsle ilgili ne yapabiliriz diye düşünürken sağlık çalışanlarına destek olmak için 3 boyutlu yazıcılarla yüz siperleri üretmeye başladık. Ürettiğimiz siperleri ihtiyaç duyan kurumlara ücretsiz olarak temin etmeye başladık. İlk önce bireysel olarak başladım. Sonra Teknopark'ta faaliyet gösteren diğer firmalar da gerek maddi destek gerekse 3 boyutlu yazıcılarını vererek katkı sundular. Günlük ortalama 50 yüz siperliği yapıyoruz. Bunları da hemen sağlık kurumlarına ücretsiz teslim ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA