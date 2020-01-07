Niğde-Ulukışla kara yolu trafiğe kapandı

07.01.2020 11:44 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:44

Niğde ile Ulukışla ilçesi arasında kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, Ulukışla ilçesinde devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle E90 kara yolu Kolsuz ve Çaykavak geçitlerinin trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Olası can ve mal kaybının yaşanmaması için vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Karayolları 64. Şube Şefliği ekiplerinin yolu ulaşıma açma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA