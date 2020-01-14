Niğde ulukışla'da yangın faciası: 2'si çocuk 4 ölü, 3 yaralı
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Niğde ulukışla'da yangın faciası: 2'si çocuk 4 ölü, 3 yaralı

Ulukışla'da yangın faciası: 2'si çocuk 4 ölü, 3 yaralı (3)TOPRAĞA VERİLDİLERNiğde'nin Ulukışla ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden Fadime Doğan, çocukları Necati ve Murat Muhammet Doğan ile annesi Mukaddes Subaşı'nın cenazeleri, otopsilerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

14.01.2020 20:54 | Son Güncelleme: 14.01.2020 20:55
Niğde ulukışla'da yangın faciası: 2'si çocuk 4 ölü, 3 yaralı

'da yangın faciası: 2'si çocuk 4 ölü, 3 yaralı (3)

TOPRAĞA VERİLDİLER

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden Fadime Doğan, çocukları Necati ve Murat Muhammet Doğan ile annesi Mukaddes Subaşı'nın cenazeleri, otopsilerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Cenazeler, Hacıbekirli köyünde helallik alınmasının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Niğde ulukışla'da yangın faciası: 2'si çocuk 4 ölü, 3 yaralı
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