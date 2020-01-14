Niğde ulukışla'da yangın faciası: 2'si çocuk 4 ölü, 3 yaralı
Ulukışla'da yangın faciası: 2'si çocuk 4 ölü, 3 yaralı (3)TOPRAĞA VERİLDİLERNiğde'nin Ulukışla ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden Fadime Doğan, çocukları Necati ve Murat Muhammet Doğan ile annesi Mukaddes Subaşı'nın cenazeleri, otopsilerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.
Ulukışla'da yangın faciası: 2'si çocuk 4 ölü, 3 yaralı (3)
TOPRAĞA VERİLDİLER
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden Fadime Doğan, çocukları Necati ve Murat Muhammet Doğan ile annesi Mukaddes Subaşı'nın cenazeleri, otopsilerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Cenazeler, Hacıbekirli köyünde helallik alınmasının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.