Niğde ulukışla'da tarih, kültür ve sanat festivali coşkusu yaşandı

01.09.2019 18:51

Ulukışla'da Tarih, Kültür ve Sanat Festivali coşkusu yaşandı

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Tarih, Kültür ve Sanat Festivali'nde renkli sahneler yaşandı.

Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'nda düzenlenen 1'inci Tarih, Kültür ve Sanat Festivali'ne Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergün, Selim Gültekin, Ulukışla Kaymakam Vekili İsmail Demirtaş, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Salim Cebelioğlu, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna, Ulukışla Belediye Başkanı Ali Uğurlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Albayrak, kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda yaylacı ile yöre halkı katıldı. Kervansaray içerisinde tüm köylerin katılımıyla yöresel yiyecek içeçek stantları kuruldu. Ürünlerin satışından elde edilen gelirin ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimine harcanacağı bildirildi.

Tarihi kervansarayda konuşma yapan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, 400 yıllık tarihe sahip mekanda festivali kutluyor olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Şimşek, Şüphesiz bu tür festivaller doğal güzelliklerimizin, tarihi güzelliklerimizin ve yine yerel zenginliklerimizin yaşatılması, ortaya çıkarılması ve turizmle buluşturulması adına çok önemli. Şöyle baktığımız zaman Niğdemiz'in her köşesinde bir tarihi eser görüyoruz. Her köşesinde bir doğal güzellik görüyoruz. Yine her ilçemizin kendine özgü yerel ürünleri, yerel zenginlikleri var. Önemli olan bunları ortaya çıkarmak, bunları tanıtmaktırö dedi.

Ulukışla Belediye Başkanı Ali Uğurlu ise Faruk Nafiz Çamlıbel'in ünlü 'Han Duvarları' şiirinden bir dörtlük okuyarak sözlerine başladı. Göreve geldiği 2014 yılında Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'nı Vakıflar Müdürlüğü'nden kiralayarak Ulukışla'ya kazandırdıklarını vurgulayan Uğurlu, Bu güzel Osmanlı eserini ilçemizdeki halkımızın tanımasını, insanların burayı bilmesini amaçladık. Bu nedenle ilk festivali düzenleyerek Ulukışla'mıza yakışır bir şekilde insanlarımızı bir araya getirmek istedikö diye konuştu

Konuşmaların ardından eski eşyaların sergilendiği Yaşayan Müze ve Millet Kıraathanesi'nin açılışları yapıldı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi müzik grubunun sahne aldığı festivalin ilk gününde protokol ve davetlilere yöresel yemek çeşitleri ikramı yapıldı.

Kaynak: DHA