Niğde ulukışla'da okullara kar tatili
Ulukışla'da okullara kar tatili (3)KAR NEDİYLE MAHSUR KALAN İŞÇİ KURTARILDINiğde'nin Ulukışla ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki özel bir firmaya ait olan alçı şantiyesinde, yoğun kar ve tipi nedeniyle 1 işçinin mahsur kaldı.
07.01.2020 16:13 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:13
Ulukışla'da okullara kar tatili (3)
KAR NEDİYLE MAHSUR KALAN İŞÇİ KURTARILDI
Niğde'nin Ulukışla ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki özel bir firmaya ait olan alçı şantiyesinde, yoğun kar ve tipi nedeniyle 1 işçinin mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, aracı aracıyla şantiyeye güçlükle ulaştı. Yer yer 1 metreyi bulan karda yürütülen çalışma sonucu ismi açıklanmayan işçi kurtarıldı.
Kaynak: DHA