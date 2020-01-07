Niğde ulukışla'da okullara kar tatili
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Niğde ulukışla'da okullara kar tatili

Ulukışla'da okullara kar tatili (3)KAR NEDİYLE MAHSUR KALAN İŞÇİ KURTARILDINiğde'nin Ulukışla ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki özel bir firmaya ait olan alçı şantiyesinde, yoğun kar ve tipi nedeniyle 1 işçinin mahsur kaldı.

07.01.2020 16:13 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:13
Niğde ulukışla'da okullara kar tatili

'da okullara kar tatili (3)

KAR NEDİYLE MAHSUR KALAN İŞÇİ KURTARILDI

'nin Ulukışla ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki özel bir firmaya ait olan alçı şantiyesinde, yoğun kar ve tipi nedeniyle 1 işçinin mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, aracı aracıyla şantiyeye güçlükle ulaştı. Yer yer 1 metreyi bulan karda yürütülen çalışma sonucu ismi açıklanmayan işçi kurtarıldı.

Kaynak: DHA
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