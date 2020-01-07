Niğde ulukışla'da okullara kar tatili
Ulukışla'da okullara kar tatili (2)ULUKIŞLA'DA KÖY YOLLARI KAPANDINiğde'nin Ulukışla ilçesinde etkili olan kar yağışı yaşamı felç etti.
Ulukışla'da okullara kar tatili (2)
ULUKIŞLA'DA KÖY YOLLARI KAPANDI
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde etkili olan kar yağışı yaşamı felç etti. İlçe merkezinde 25 santimetreyi bulan kar kalınlığı yüksek kesimlerde 1 metreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle Niğde- Adana karayolunda ise ulaşım güçlükle sağlanıyor. Ulukışla'nın birçok köy yolu ise ulaşıma tamamen kapandı. Ekipler, yol açma çalışmasını aralıksız sürdürüyor.