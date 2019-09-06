"Niğde U12 Cup" futbol turnuvası sona erdi

06.09.2019 16:34

12 yaş altı futbol takımlarının mücadele ettiği "Niğde U12 Cup" turnuvasında şampiyon Altınordu oldu.



Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Niğde Anadolu FK tarafından Niğde 5 Şubat Stadı'nda 12 kulübün katılımıyla düzenlenen 12 Yaş Altı futbol takımların mücadele ettiği "Niğde U12 Cup" turnuvası sona erdi.

Final mücadelesinde Fenerbahçe'yi 2-0 yenen Altınordu şampiyon, Fenerbahçe ikinci, Galatasaray ise üçüncü oldu. Turnuvada ilk üçe giren takımlara kupa verildi.

Sivasspor'un U12 Teknik Direktörü Emre Aydoğan'a fair play ödülü verildi. Sivasspor'lu Barış Nazlı gol kralı oldu, en değerli oyuncu Altınordulu Enes Aydemir, en iyi kaleci ise Adana Demirspor'dan Deniz Eren seçildi.

Sporcuların madalya ve kupaları Niğde protokolü tarafından verildi.

Kaynak: AA