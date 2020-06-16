NİĞDE Türkiye'de ilk kez milli patates tohumluğu satışa sunuldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

NİĞDE Türkiye'de ilk kez milli patates tohumluğu satışa sunuldu

Türkiye'de ilk kez milli patates tohumluğu satışa sunulduNİĞDE Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, özel sektör, kamu Ar-Ge işbirliği şeklinde yürütülen çalışmalarda 'Onaran 2015' çeşidinin tohumluğunun, Türkiye'de ilk olarak satışa sunulduğunu söyledi.

16.06.2020 16:03 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:17

Türkiye'de ilk kez milli patates tohumluğu satışa sunuldu

NİĞDE Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, özel sektör, kamu Ar-Ge işbirliği şeklinde yürütülen çalışmalarda 'Onaran 2015' çeşidinin tohumluğunun, Türkiye'de ilk olarak satışa sunulduğunu söyledi.

Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, bugüne kadar 10 yerli patates çeşidini tescil ettirdiklerini ve bunlarından 6'sının özel sektöre pazarlama ve satış hakkını devrettiklerini belirtti. Pırlak, "Temel 1 kademedeki tohumluk, Erzurum Pancar Ekicileri Kooperatifi'ne 70 bin kilogram satıldı. Miktarı küçük olabilir ama patates sektörü açısından önemli bir gelişme. Umarım hem enstitümüz hem de yerli ve milli patates tohumu geliştiren özel sektör için hayırlara vesile olur, yerli çeşitlerin önünün açılması sağlanır. Sertifikasyon ve tohumluk üretimi devam ediyor. Önümüzdeki senelerden itibaren çiftçilerimize satışı yapılacak ve tüketicilerimiz, sofralarında yerli çeşitleri görebilecek. 2021'in sonundan itibaren sertifika 1 kademedeki tohumluklarımızı çiftçilerimize satacağız" dedi.

Selanik Tohumculuk firması yetkilisi İlhan Bengi ise, "Milli ve yerli bir tohumun satışından dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Uzun zamandır 'yapılamaz' denilen şeyi gerçekleştirdik. Şu an çeşitlerimiz piyasayla tanışmış durumda. Önümüzdeki dönemlerde tohumlukların çoğaltılmasına devam edeceğiz. Piyasada geniş yer bulacağına inanıyorum. Şu an Selanik Tohumculuk olarak enstitümüzle yerli milli patates tohum çeşitlerinin ilk defa satışını yaptık. Bunun devamını diğer çeşitlerle destekleyerek, daha fazla yol kat edeceğiz" diye konuştu.

Görüntü-Dökümü

------------------------

Depodan tohumluk patateslerin çıkarılması

Patateslerin TIR'a yüklenmesi

Tohumluk patateslerden detay görüntüler

Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak'ın açıklaması

Tohumculuk firması yetkilisi İlhan Bengi'nin açıklaması

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

NİĞDE Türkiye'de ilk kez milli patates tohumluğu satışa sunuldu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz Haber
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Haber
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi Haber
Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi Haber
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı Haber
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu Haber
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
Şişli'de motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı
Şişli'de motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Günlük burç yorumları 16 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 16 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Sıkıştığı araçtan sağ kurtarılan çocuk, çektiği acılara rağmen önce yakınlarını sordu
Sıkıştığı araçtan sağ kurtarılan çocuk, çektiği acılara rağmen önce yakınlarını sordu
Artan vakalara rağmen vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uymuyor
Artan vakalara rağmen vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uymuyor
Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, sporcu sosyal tesisinin açılışı için Türkiye'ye geliyor
Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, sporcu sosyal tesisinin açılışı için Türkiye'ye geliyor
Yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp
Yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp
9 yaşındaki çocuğun bayrak hassasiyeti kameralara yansıdı
9 yaşındaki çocuğun bayrak hassasiyeti kameralara yansıdı
Akrabalar arazi için 3 saat çatıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Akrabalar arazi için 3 saat çatıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor
Eski eşinin sırtından 30 defa bıçakladığı hemşire: Artık arkama bakarak yürüyorum
Eski eşinin sırtından 30 defa bıçakladığı hemşire: Artık arkama bakarak yürüyorum
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal 'kabadayı' benzetmesi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal "kabadayı" benzetmesi
Polisler, tarihi eser olduğu değerlendirilen bir tabloyu ele geçirdi
Polisler, tarihi eser olduğu değerlendirilen bir tabloyu ele geçirdi
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı
Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı
Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı
Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Lara Şeyma Subaşı Mustafa Ceceli Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Caner Erkin Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Bülent Korkmaz
Daha Fazla Su Kaza Kadın Bingöl
Şu an buradasınız: NİĞDE Türkiye'de ilk kez milli patates tohumluğu satışa sunuldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 16:43:59. #1.15#
title