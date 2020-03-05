Niğde Teknopark'ta uygulamalı girişimcilik eğitimi verildi

05.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:16

Niğde Teknopark'ta, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği "Federal Assistance Award" ile desteklenen "Learning by Doing-Entrepreneurship Training Program in Turkey" projesi kapsamında uygulamalı girişimcilik eğitimi verildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selva Staub ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Erkan Çalışkan tarafından oyuna ve tasarıma dayalı uygulamalar, beyin fırtınası ve grup çalışmalarının yapıldığı etkinliğe Niğde'nin yanı sıra Nevşehir, Aksaray, Kırşehir, Mersin, Ankara ve Balıkesir'den akademik personel ile lisans ve lisansüstü öğrenciler katıldı.

İş planı oluşturma, ekip çalışması, girişim fikirleri ve iletişim gibi etkinlikler çerçevesinde yürütülen programı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar ve Niğde Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Rıfat Battaloğlu ziyaret ederek program hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA