Niğde Tarihi Eserlerin Üzerindeki Yazılar Siliniyor

Niğde Belediyesi, tarihi eserlerin üzerlerine sonradan boyayla yazılanların silinmesi çin temizlik çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Rifat Özkan'ın talimatıyla tarihi eserler ve türbelerin üzerinde kirlilik oluşturan yazılar temizleniyor.

Bu kapsamda Alaaddin Camisinde çalışmaları inceleyen Başkan Özkan, cami duvarındaki yazıların silinmesi çalışmasına katıldı.

Özkan, özellikle şehir merkezinde özellikle türbeler ve tarihi yapıların üzerindeki yazıların, görüntü kirliliği oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz, çocuklarımız dış yüzey duvarlarını

yazılarla kirletiyorlar o da hoş bir görünüm arz etmiyor. Biz de belediye olarak bir

makine aldık, personel tahsis ettik. Sayın Valimiz de bu konuda hassas. Bütün tarihi

eserlerimizdeki görüntü kirliliği veren yazıları orijinalini bozmadan siliyoruz.

Vatandaşımızın da memnun olacağı şekle getiriyoruz. Tarihi eserlerimizi bu yazılı hallerinden kurtararak, tarihi şaheserliğini ortaya koyacak şekle dönüştürüyoruz."