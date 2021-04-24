Niğde sokaklarında 23 Nisan coşkusu
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Niğde sokaklarında 23 Nisan coşkusu

Niğde sokaklarında 23 Nisan coşkusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Niğde Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen etkinliklerle Niğde'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 101. Yılı coşkuyla kutlandı.

Niğde Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen etkinliklerle Niğde'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 101. Yılı coşkuyla kutlandı.

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınına rağmen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 101. Yılı şehrimizde coşku ile kutlandı. Niğde sokaklarında müzik eşliğinde çocuk şarkılarının çalındığı araçlar evlerinde oturan minik kalpleri fethetti. Çocuklar palyaço eşliğinde eğlenirken pandemi kurallarına riayet edilerek "Niğde'yi Boya" kitabı hediye edildi.

Evlerinin balkonlarından Türk Bayrağı ile birlikte şarkılara eşlik eden miniklerin sevinci herkesi mutlu etti.

Balkonların ve binaların kırmızı beyaza büründüğü, insanların balkonlarından ve camlarından büyük bir sevinçle kutlamalara eşlik ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Niğde Belediye Başkanlığı'nın havai fişek gösterisi ile güne damgayı vurdu. 101. yıl anısına 101 adet havai fişek atıldı. Saat 21.00'i gösterdiğinde tüm şehir coşku ile istiklal marşımızı okudu.

Niğde'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının coşkusunu tam anlamıyla yaşatmaya çalışan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Bugün 23 Nisan'ı salgın tedbirleri kapsamında evlerimizin balkonundan kutluyoruz. Gönlümüz isterdi ki hemşehrilerimizle bir arada meydanlarda bundan önceki bayramlarımızda olduğu gibi coşku ve heyecanla bu bayramı kutlayalım. Ama maalesef dünyayı ve ülkemizi tehdit eden Korona virüs tedbirleri nedeni ile bu coşkuyu evlerimizde yaşadık. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun bundan sonraki yıldönümlerini inşallah hep bir arada daha coşkulu bir şekilde kutlayacağız. u günü çocuklarımıza ve Türk Milletine armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. Çocuklarımızla birlikte bizleri daha güzel bir gelecek bekliyor" dedi. - NİĞDE

Niğde sokaklarında 23 Nisan coşkusu
Niğde sokaklarında 23 Nisan coşkusu
Niğde sokaklarında 23 Nisan coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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