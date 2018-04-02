Niğde-Sokak Ortasında Eşi ve Kayınvalidesine Kurşun Yağdırdı

Sokak ortasında eşi ve kayınvalidesine kurşun yağdırdı

Niğde'de Coşkun Yıkılmaz, ayrılma aşamasında olduğu eşi 33 yaşındaki Sibel Yıkılmaz'ı sokak ortasında tabancayla öldürüp, kayınvalidesi 85 yaşındaki Şaziye Yıkılmaz'ı da ağır yaraladı.

Olay, Selçuk Mahallesi'ndeki Ethem Onbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Coşkun Yıkılmaz'ın eşi Sibel Yıkılmaz, geçimsizlik nedeniyle 10 gün önce annesi Şaziye Yıkılmaz'ın evine taşındı. Bugün ikindi saatlerinde aynı zamanda akrabası olan eşinin bulunduğu evin olduğu bölgeye gelen Coşkun Yıkılmaz beklemeye başladı. Annesi Şaziye Yıkılmaz ile birlikte sokağa çıkan Sibel Yıkılmaz'ın arkasından gelen Coşkun Yıkılmaz, tabancayla kurşun yağdırdı. Saldırıda Sibel Yıkılmaz yaşamını yitirdi, annesi ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Bir araçla olay yerinden kaçan şüpheli ise kent merkezinde polislerce yakalandı. Olay yerinde inceleme yapan polisler, çok sayıda boş kovan topladı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltındaki şüphelinin sorgusu sürüyor.