Niğde Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'ndan Ali Erbaş'a destek Niğde Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimler tarafından hedef alınan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi.

Niğde Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimler tarafından hedef alınan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi.

Platformdan yapılan açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının, Allah'ın buyruğu Kur'an-ı Kerim ve onun resulü Hazreti Muhammed'in sözleri dışında bir anlayışı benimsemesinin düşünülemeyeceği belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cuma hutbesinde "İslam'ın zinayı büyük günah kabul ettiğini ve Lut kavminin hastalığı olan eşcinselliğin de lanetlendiğini" söylemesi üzerine, bir kısım çevrelerin devreye girerek saldırıya geçtiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İHD ve Ankara Barosu gibi kimi kuruluşların, görevi Müslüman kitleyi aydınlatmak olan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a, mezkur konu üzerinden saldırmaları ve suç duyurusunda bulunmaları düpedüz din düşmanlığıdır. Eşcinsellik bir cinsel tercih ya da anomali değil sapıklıktır. Bu sapıklığı besleyen, destekleyen, onlara hukuki kılıf hazırlayan mahfiller de halkımızca çok iyi bilinmektedir. Niğde Sivil Toplum Kuruluşları Platformu olarak bu sapkınlığın yayılması için çabalayanları, onlara destek verip lobi oluşturanları, ahlaksızlığın bir normallik olarak kabul edilmesini isteyenleri, her şeyden öte Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın görevini yapmasını engelleyenleri, şiddetle kınıyor ve telin ediyoruz."

Kaynak: AA