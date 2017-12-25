Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir Açıklaması

Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir, yayınlanan KHK ile şehit yakınlarına askerlikten muaf olmasının yerine karar olduğunu vurgulayarak, şehitler arasındaki ayrımcılığın tamamen kalktığını söyledi.



678 Sayılı KHK ile Askerlik Kanuna eklenen geçici madde ile muafiyet hakkı 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve terör eylemlerine görevi olmadığı halde mukavemet ederken şehit olanların yakınlarına da tanındı. Kararın kendilerini rahatlattığını belirten Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir,



"Daha önceden Uzman Er-Erbaş, Astsubay, Subay çocuklarının askere alınırken yayınlanan 696 sayılı KHK ile şehitlerimizin çocuklarının tamamı askerlikten muaf tutulmuştur. Bundan önce sadece şehitlerimizden er rütbesine sahip olanların çocuklarının tamamı ve kardeşlerinden bir tanesi yararlanıyordu. Yeni çıkan KHK'da askerlik muafiyetine ilişkin düzenlemelerde yer almıştır. Askerlik kanununa göre askerlik hizmetini yerine getirmekte iken Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybeden yükümlülerin kendilerinden olma erkek çocukları ile aynı anne ve babadan olan kardeşlerinin tamamı istekli olmadıkça silah altına alınmayacağı silah altındakiler istekleri halinde terhis edilecekleri bildirilmiştir. 678 sayılı KHK ile askerlik kanununa eklenen geçici madde ile muafiyet hakkı 15 Temmuz Darbe teşebbüsü ve terör eylemlerine görevi olmadığı halde mukavemet ederken şehit olanların yakınlarının da aynı haktan yaralandıkları açıkça bildirilmiştir. Bu kanunun çıkmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya teşekkür ederim. Karar doğru ve yerinde bir karar olmuştur. Şehit unvanı arasında ayrım olmadığının en azından bilinmesi bizleri rahatlatmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz ile hakka yürüyen kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu. - NİĞDE