NİĞDE Şehirler arası otobüs olmayınca memleketine dönemedi
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NİĞDE Şehirler arası otobüs olmayınca memleketine dönemedi

NİĞDE Şehirler arası otobüs olmayınca memleketine dönemedi
09.05.2020 09:33 | Son Güncelleme: 09.05.2020 09:40

Şehirler arası otobüs olmayınca memleketine dönemediSAKARYA'dan Niğde'ye çalışmaya gelen Abdullah Çankaya (28), koronavirüs salgınının başlamasıyla işsiz kaldı.

Şehirler arası otobüs olmayınca memleketine dönemedi

SAKARYA'dan Niğde'ye çalışmaya gelen Abdullah Çankaya (28), koronavirüs salgınının başlamasıyla işsiz kaldı. Valilikten izin almasına rağmen otobüs seferleri iptal olduğu için memleketine dönemeyen Çankaya, yanında getirdiği parası bitip, kaldığı yerin parasını ödeyemeyince çadırda kalmaya başladı. Otostop çekmeyi denediğini ama kimsenin durmadığını söyleyen Çankaya, yetkililerden yardım bekliyor.

2 ay önce memleketi Sakarya'dan kentteki kafelerde çalışmak için Niğde'ye gelen Abdullah Çankaya, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler sonrası işsiz kaldı. Bunun üzerine Çankaya, valilikten Düzce'ye kadar gidebilmek için izin aldı. Ancak otobüs seferlerinin olmaması nedeniyle gidemedi. Büyük şehirlere giriş- çıkışların yasaklanması nedeniyle memleketine gidemeyen Çankaya, kaldığı apartın parasını ödeyemediği için aparttan da ayrılmak zorunda kaldı. Çankaya, sokağa kurduğu çadırda yasağın bitmesini beklediğini söyledi.

'KİMSE 'NEREYE GİDİYORSUN' DEMEDİ'

Çankaya, salgının ilk dönemlerinde izin alamadığını belirterek, "Ardından valilikten Düzce'ye kadar izin belgesi verdiler. Niğde'den otobüs kalkmadığı için Düzce'ye gidemedim. Ancak otostop ile gidebileceğimi düşündüm. Sabah 9.30'da çıktım otobana, akşam saat 21.00'a kadar otobandaydım. Hiç kimse durup, 'nereye gidiyorsun, bu valizle ne işin var burada' demedi. Sonra çıktım, yeniden merkeze geldim. Bir pazarcının evinde kaldım bir süre, ardından bir öğretmen 3-4 gün misafir etti. Sonra başımın çaresine baktım. Arkadaşıma söyledim, çadır gönderdi bana. Dışarıda, çadırda kalıyorum. Akşamları çadırımı Niğde Kalesi'nde kuruyorum" dedi.

ESNAF YARDIMCI OLDU

Çadırda üşüdüğünü söyleyen Çankaya, "Param olduğu kadar yemek yiyorum. Olmadığı zaman Allah razı olsun birkaç esnaf yardımcı oluyor. Niğde'ye çalışmak için geldim. Kafelerde çalışıyordum. Yevmiyeli işlere gidiyordum. Sonrasında kafeler kapanınca apartın parasını da veremedim. Evime gitmek istiyorum. Göndersinler ailemin yanına, gönderemiyorlarsa yapabileceğim bir iş versinler onu yapayım. En azından gider bir ev tutarım. Çadırda kalmam" diye konuştu.

NİĞDE Şehirler arası otobüs olmayınca memleketine dönemedi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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