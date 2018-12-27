Niğde Pomem Mezuniyet Töreni

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 Temmuz gecesindeki kalkışma bitti, o gecenin fiziki taarruzları bitti ama birilerinin 15 Temmuz sevdası, hem içeride hem dışarıda hala bitmedi." dedi.

Soylu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Salonu'nda düzenlenen Polis Akademisi Niğde Polis Mesleki Eğitim Merkezi (POMEM) 19/3. dönem mezuniyet törenine katıldı.



Soylu, burada yaptığı konuşmada, dünyada bugün 71,4 milyon insanın mülteci konumunda bulunduğunu, orta halli bir ülke bütçesi kadar bütçeli küresel terör örgütlerinin olduğunu belirterek, yılda 25 binin üzerinde insanın terör yüzünden hayatını kaybettiğini ifade etti.

Yılda 300 binin üzerinde insanın uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybettiğini anlatan Soylu, bugün dünyada yeni icatların, en ileri teknolojilerin, insanlığın hayrına olduğu kadar suç işlemek için de kullanıldığını vurguladı.

"Birilerinin 15 Temmuz sevdası hala bitmedi"

Türkiye'nin özellikle son 5 yılda ciddi saldırılara maruz kaldığını belirten Soylu, şöyle konuştu:

"En son ve en büyük ihaneti, hiç şüphesiz 15 Temmuz gecesi yaşadık. Cenab-ı Hakk'ın ilhamı ve yardımı, aziz milletimizin cesaret ve feraseti, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı liderliği sayesinde

bu girişimi sabahına varmadan bastırdık. Cenab-ı Hakk hem terörle mücadelede hem de o gece verdiğimiz

bütün şehitlere gani gani rahmet eylesin. Gazilerimize şifalar versin, hepsinden gani gani razı olsun.

15 Temmuz gecesindeki kalkışma bitti,

o gecenin fiziki taarruzları bitti ama birilerinin 15 Temmuz sevdası,

hem içeride hem dışarıda hala bitmedi. O geceyi anınca Ömer Halisdemir'i unutmak mümkün değildir. O, hafızalarımızdadır. Onlara minnettarız."

Soylu, Türkiye'nin son 16 yıldır yaşadığı gelişmeyi, değişimi bir türlü anlayamayanların bulunduğuna, Türkiye'nin eski Türkiye olmadığına, tehditlerle, darbelerle, döviz operasyonlarıyla sarsılmayacak kadar güçlü bir ülke olduğuna bir türlü inanmak istemediklerini kaydetti.

15 Temmuz'dan sonra içeride ve dışarıda yapılan her türlü kirli iş birliğini milletin gördüğünü aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Ekonomimize, siyasetimize, kardeşliğimize saldırdılar, demokrasimize saldırdılar. Hiç vazgeçmediler, hiç uslanmadılar. Ama Allah'a şükür, bütün saldırıları bertaraf ettik. Demokrasiyle, hukukla, kardeşliğimizin gücüyle ve buradakiler gibi ahlaklı, vatanına, milletine,

devletine bayrağına bağlı evlatlarının gücüyle bertaraf ettik. Bütün bu hengame içinde geleceğe ait kendimize yeni bir yol çizdik. Türkiye bugün PKK, DEAŞ, FETÖ ve DHKP-C ile eş zamanlı olarak mücadelesini sürdürmektedir ve hemen hepsini bitirme noktasına gelmiştir. Dünyanın en büyük göç hareketini,

kendi iç düzeni sarsılmadan yönetmektedir. Türkiye bugün, dünyanın en çok dış yardım yapan ülkesidir. Uyuşturucuyla mücadelede,

düzensiz göçle mücadelede dünyanın en etkin ülkesidir. Bunlar kolay işler, kolay başarılar değildir. Hepimizin devletimizle, evlatlarımızla gurur duymamıza vesile olan işlerdir."

Afrin ve Zeytindalı harekatlarına değinen Soylu, "Evlatlarımız oralarda huzuru temin etmeye çalışıyorlar. Bunlar bütün dünyaya verilen önemli mesajlardır. Terörle etrafımızdaki coğrafyayı istikrarsız ve yönetilemez hale getirmeye çalışanlara karşı Türkiye, hem tarihin kendine bıraktığı emanetle hem de bugünkü iradesiyle gerekli cevabı vermektedir." dedi.

Gri listedeki teröristin cesedinin bulunması

Bakan Soylu, Diyarbakır Hani'de teröristlerin içinde bulunduğu bir aracı takip ettikleri sırada çıkan çatışmada polis memuru Nazım Tuncer'in şehit düştüğünü anımsattı.

Şehidinin annesiyle görüşmesini anlatan Soylu, "Annesi bana, 'Evlatlarımın katilini bulun, gereğini yerine getirin.' dedi. Ben de ona 'Bizim bulmamıza gerek yok. Senin kahraman evladın on iki el ateş ederek onları etkisiz hale getirdi. Allah'a şükürler olsun, jandarmamız, polisimiz bir haftadır aradılar. Biz sadece teröristlerin dirilerinin peşinde değiliz, ölülerinin de peşindeyiz. Hiç kimse merak etmesin, hiç kimse endişe etmesin. Dün bir yere gömülmüş halde, hem de gömenlerin de kimler olduğunu bularak tespit ettik. Hangi tezgahı kurarlarsa kursunlar, hangi kumpası kurarlarsa kursunlar milletimizin birliğini ortadan kaldıramayacaklar. Ne yaparlarsa yapsınlar, daha hür olacağız, daha kalkınan bir ülke olacağız, daha zengin bir Türkiye olacağız. Dünyaya sözünü hüküm olarak geçiren bir Türkiye olacağız Allah'ın izniyle." diye konuştu.

Emniyet teşkilatından bir daire başkanıyla arasında geçen diyaloğu da paylaşan Soylu, polislerden "iyi polis" olmalarını istedi.

Soylu, şöyle devam etti:

"Birtakım atamalar ve terfilerle ilgili konuşmak üzere daire başkanımız yanıma geldi. Zaten belli bir liyakate göre seçtiğimiz isimlere bakarken,

oradan bir ismi son bir kez daha sordum, nasıldır diye. Başkanımızın ilk cevabı şu oldu, 'İyi polistir, iyi polis.' Sonra devam etti, 'ahlaklıdır, dürüsttür, dirayetlidir.' diye. Sonra ilk sözünü yine söyledi, 'iyi polistir.' Gençler, işte sizin hedefiniz, budur. Bu mesleğin şifresi, peşinde koşmanız gereken rütbesi budur. Bize lazım olan polis, budur. İşinizde, mesleğinizde, ahlakınızda, vatan sevdanızda,

merhametinizde, vicdanınızda iyi polis olacaksınız. Çünkü sizler, iyiliği savunmak için varsınız. Sizin alımınızı yaptığımız ilana 294 bin 381 aday başvurmuştu. 10 bin kişi aldık, yani her biriniz yaklaşık 300 kişi arasından seçildiniz, bunun hakkını vermelisiniz. Eğer siz iyi olmazsanız, biz dünyada hiçbir kötülüğü düzeltemeyiz."

Bakan Soylu'nun özel harekat polislerine "İyi polis olmaya hazır mısınız" diye sorması üzerine polisler, "daima hazırız" yanıtını verdi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek de eğitimlerini başarıyla tamamlayan polis adaylarını tebrik etti.

Konuşmaların ardından Soylu, dereceye giren özel harekatçılara diplomalarını verdi.

Tören, polislerin meslek yeminiyle sona erdi.

Kaynak: AA