Niğde'de asayiş uygulamaları

NİĞDE (AA) - Niğde'de son 15 günde yapılan uygulamalarda ruhsatsız 10 tabanca, 3 tüfek, 2 bıçak, balta, satır, muşta, kelepçe, 92 fişek ele geçirildi, 10 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kişilere ve mala karşı işlenen suçlarla mücadele kapsamında 1-15 Aralık tarihleri arasında yaptığı uygulamada, 10 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 2 bıçak, balta, satır, muşta, kelepçe, 92 fişek ele geçirdi.

Yakalanan 10 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.