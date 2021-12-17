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Niğde'de asayiş uygulamaları

Niğde'de asayiş uygulamaları
AA - Haberler | Güncel

Niğde'de son 15 günde yapılan uygulamalarda ruhsatsız 10 tabanca, 3 tüfek, 2 bıçak, balta, satır, muşta, kelepçe, 92 fişek ele geçirildi, 10 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

NİĞDE (AA) - Niğde'de son 15 günde yapılan uygulamalarda ruhsatsız 10 tabanca, 3 tüfek, 2 bıçak, balta, satır, muşta, kelepçe, 92 fişek ele geçirildi, 10 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kişilere ve mala karşı işlenen suçlarla mücadele kapsamında 1-15 Aralık tarihleri arasında yaptığı uygulamada, 10 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 2 bıçak, balta, satır, muşta, kelepçe, 92 fişek ele geçirdi.

Yakalanan 10 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Niğde'de asayiş uygulamaları

Niğde'de asayiş uygulamaları

Niğde'de asayiş uygulamaları

Niğde'de asayiş uygulamaları

Niğde'de asayiş uygulamaları

Niğde'de asayiş uygulamaları

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AA - Son Dakika Haberleri

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