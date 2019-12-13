Niğde polisi suç örgütünü operasyonla çökertti
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Niğde polisi suç örgütünü operasyonla çökertti

Niğde'de silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

13.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:16
Niğde polisi suç örgütünü operasyonla çökertti

'de silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.


İl ekipleri, "silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, örgüt kapsamında yağma, silahlı tehdit, silahlı yaralama ve çökme" suçlarını işleyen kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, kent merkezinde 20 adrese eş zamanlı düzenlediği "Kıskaç" adı verilen operasyonla A.İ, K.K, C.Ç, A.Ç, S.Ç, E.Ç, V.C, B.K, M.K, D.B, A.S, E.D, Ş.G, S.Y, Ü.S, B.B. ve H.K'ı yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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