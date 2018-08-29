Niğde Polisi ABD Menşeli Ürünler Satmama Kararı Aldı

Niğde Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis kantini Amerikan Ürünü satmama kararı aldı.

Son günlerde ABD'nin Türkiye'ye açmış olduğu ekonomik savaşa yurt genelinde de tepkiler çığ gibi büyüyor. Niğde Emniyet Müdürlüğü arkasında hizmet veren polis kantini ABD menşeli ürünleri satmama kararı aldı. Kantinin girişine ise, "Emniyet Müdürlüğüne ait bu kantinde, Amerikan ürünleri satılmamaktadır" yazılı afiş asıldı. - NİĞDE