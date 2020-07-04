Niğde polisi 50 ton kaçak akaryakıt ele geçirdi Niğde polisi 50 ton kaçak akaryakıt ele geçirdi Niğde'de kaçak akaryakıt operasyonunda 50 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Niğde polisi 50 ton kaçak akaryakıt ele geçirdi

NİĞDE - Niğde'de kaçak akaryakıt operasyonunda 50 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kom Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bor ilçesinde çevreden topladıkları atık yağları motorine dönüştürerek piyasaya süren kişi ve işletmelere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda A.T., H. T., T.S., R. A., M. Ö., A. Y., R. Y. ve İ.S. gözaltına alındı.

Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramada yaklaşık 50 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kaynak: İHA