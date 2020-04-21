NİĞDE-Patates üretiminde bu yıl yüzde 10 artış bekleniyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› NİĞDE-Patates üretiminde bu yıl yüzde 10 artış bekleniyor - Haberler
Altunhisar, Niğde, Güncel

NİĞDE-Patates üretiminde bu yıl yüzde 10 artış bekleniyor

Patates üretiminde bu yıl yüzde 10 artış bekleniyorNİĞDE Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, patates üretimi ve ekim alanında yüzde 10'luk artış beklendiğini söyledi.

21.04.2020 13:21 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:26
NİĞDE-Patates üretiminde bu yıl yüzde 10 artış bekleniyor

Patates üretiminde bu yıl yüzde 10 artış bekleniyor

NİĞDE Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, patates üretimi ve ekim alanında yüzde 10'luk artış beklendiğini söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, Altunhisar ilçesinde patates tarlasında yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin üretimde aksama olmaması yönünde farkındalık oluşturulduğunu söyledi. Kentin tarım üretimin önemli merkezlerinden biri olduğunu belirten Baş, sürecin başında beri üretimde hiçbir aksamanın olmadığını, üretim alanlarında, patateste ve birçok ürün kaleminde yaklaşık 15'e varan bir artış beklentilerinin olduğunu belirtti. Baş, Gayet kontrollü bir şekilde, alınması gereken karantina tedbirlerine uyarak çiftçimiz, ekimine-dikimine devam ediyor, hiçbir sıkıntı yok. Eğer bu süreci ülke olarak üretimde bir aksama olmadan tamamlayabilirsek, görüntüler öyle gösteriyor, hatta fazlamız da olacak, dünyada oluşabilecek boşlukları da ülke olarak doldurabileceğimiz kanaatindeyim. İnsanımız cansiperane bir şeylere omuz vermeye çalışıyor. Niğde'de bütün sahayı geziyoruz. Geçen seneden hiçbir farkımız yok. Tek farkımız, sosyal mesafeye uyuyoruz, insanlarımız maskesiyle kendi tedbirlerini alarak üretimine devam ediyor dedi.

ARTIŞ BEKLENİYOR

Baş, geçen sene patateste 180 bin dekarda 720 bin ton üretim yapıldığını anımsatarak, bu sene rekoltede yüzde 10'luk bir artış beklediklerini ifade etti. Niğde'de üretilen bütün ürünlerde bir aksama beklemediklerini aktaran Baş, şöyle konuştu

Üretime son sürat devam ediyoruz. Kirazda arkadaşlarımız bir çalışma yapıyor. En büyük ihraç kalemlerimizden birisi kiraz. Yurt dışına ihracı noktasında ilimizden 4-5 farklı noktayı Çin, Tayvan, Güney Kore hattına gönderebilecek şekilde bahçelerimizin tespitlerini yaptık. Bu yılın ülkemiz açısından üretim noktasında beklentimiz yüksek. Üretime devam edeceğiz. Üretenin yanında olmaya devam edeceğiz. Üretimimize devam ettiğimiz süreçte de dünya pazarında oluşabilecek boşlukları ülke olarak milli bir değer olarak dolduracağımız kanaatindeyim.

EKİM ALANINDA ÖNCEKİ YILLARA GÖRE BİR DARALMA YOK

Altunhisar ilçesinde patates üreticisi Ercan Yücebaş da koronavirüsün üretime engel olmadığını anlatarak, Gerek Ziraat Odası, gerekse Tarım ve Orman İl Müdürlükleri önümüzü açtı. Ekimimizi yapıyoruz. Maskemizi takıyoruz, mesafemizi koruyoruz. İş güvenliğimiz her zaman var. Bin dönüm kadar patates, 400-500 dekar kadar da soğan ekerim. Ekimlerimiz bitti şu an. Ekim alanında önceki yıllara göre bir daralma yok diye konuştu.

NİĞDE-Patates üretiminde bu yıl yüzde 10 artış bekleniyor

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı Haberler
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı
Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı Haberler
Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgını yatay seyre geçirmeye başladık Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgını yatay seyre geçirmeye başladık
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek Haberler
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi Haberler
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı Haberler
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi
Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı
Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı
Bağcılar Belediyesi, korona vakası yaşanan binayı dezenfekte etmeyince vatandaşlar dezenfekte işlemini özel firmaya yaptırdı
Bağcılar Belediyesi, korona vakası yaşanan binayı dezenfekte etmeyince vatandaşlar dezenfekte işlemini özel...
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş
Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi
Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti
Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın
Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın
Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir
Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
İzmit'te hafriyat sahasında, çuval içinde cansız beden bulundu
İzmit'te hafriyat sahasında, çuval içinde cansız beden bulundu
Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor
Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı
Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı
Annesinin evliliğini kabullenemeyen genç, birlikte alışverişe çıktığı üvey babasını bıçakladı
Annesinin evliliğini kabullenemeyen genç, birlikte alışverişe çıktığı üvey babasını bıçakladı
Salda Gölü tartışmaları devam ederken Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu görevden alındı
Salda Gölü tartışmaları devam ederken Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu görevden alındı
PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı
PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etti
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etti
Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi
Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Bakan Albayrak 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı: Başvurular internetten yapılacak, eğitim hemen başlayacak
Bakan Albayrak 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı: Başvurular internetten yapılacak, eğitim...
Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek
Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Ümit Özdağ Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Hadise Kibariye Fettah Can Halil Sezai
Spor Burak Yılmaz Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Anderson Talisca
Daha Fazla Nisan Twitter Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: NİĞDE-Patates üretiminde bu yıl yüzde 10 artış bekleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 16:39:54. #1.15#
title