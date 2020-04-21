NİĞDE Patates üretiminde bu yıl yüzde 10 artış bekleniyor Patates üretiminde bu yıl yüzde 10 artış bekleniyorNİĞDE Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, patates üretimi ve ekim alanında yüzde 10'luk artış beklendiğini söyledi.

Patates üretiminde bu yıl yüzde 10 artış bekleniyor

NİĞDE Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, patates üretimi ve ekim alanında yüzde 10'luk artış beklendiğini söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, Altunhisar ilçesinde patates tarlasında yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin üretimde aksama olmaması yönünde farkındalık oluşturulduğunu söyledi. Kentin tarım üretimin önemli merkezlerinden biri olduğunu belirten Baş, sürecin başında beri üretimde hiçbir aksamanın olmadığını, üretim alanlarında, patateste ve birçok ürün kaleminde yaklaşık 15'e varan bir artış beklentilerinin olduğunu belirtti. Baş, "Gayet kontrollü bir şekilde, alınması gereken karantina tedbirlerine uyarak çiftçimiz, ekimine-dikimine devam ediyor, hiçbir sıkıntı yok. Eğer bu süreci ülke olarak üretimde bir aksama olmadan tamamlayabilirsek, görüntüler öyle gösteriyor, hatta fazlamız da olacak, dünyada oluşabilecek boşlukları da ülke olarak doldurabileceğimiz kanaatindeyim. İnsanımız cansiperane bir şeylere omuz vermeye çalışıyor. Niğde'de bütün sahayı geziyoruz. Geçen seneden hiçbir farkımız yok. Tek farkımız, sosyal mesafeye uyuyoruz, insanlarımız maskesiyle kendi tedbirlerini alarak üretimine devam ediyor" dedi.

ARTIŞ BEKLENİYOR

Baş, geçen sene patateste 180 bin dekarda 720 bin ton üretim yapıldığını anımsatarak, bu sene rekoltede yüzde 10'luk bir artış beklediklerini ifade etti. Niğde'de üretilen bütün ürünlerde bir aksama beklemediklerini aktaran Baş, şöyle konuştu:

"Üretime son sürat devam ediyoruz. Kirazda arkadaşlarımız bir çalışma yapıyor. En büyük ihraç kalemlerimizden birisi kiraz. Yurt dışına ihracı noktasında ilimizden 4-5 farklı noktayı Çin, Tayvan, Güney Kore hattına gönderebilecek şekilde bahçelerimizin tespitlerini yaptık. Bu yılın ülkemiz açısından üretim noktasında beklentimiz yüksek. Üretime devam edeceğiz. Üretenin yanında olmaya devam edeceğiz. Üretimimize devam ettiğimiz süreçte de dünya pazarında oluşabilecek boşlukları ülke olarak milli bir değer olarak dolduracağımız kanaatindeyim."

EKİM ALANINDA ÖNCEKİ YILLARA GÖRE BİR DARALMA YOK

Altunhisar ilçesinde patates üreticisi Ercan Yücebaş da koronavirüsün üretime engel olmadığını anlatarak, "Gerek Ziraat Odası, gerekse Tarım ve Orman İl Müdürlükleri önümüzü açtı. Ekimimizi yapıyoruz. Maskemizi takıyoruz, mesafemizi koruyoruz. İş güvenliğimiz her zaman var. Bin dönüm kadar patates, 400-500 dekar kadar da soğan ekerim. Ekimlerimiz bitti şu an. Ekim alanında önceki yıllara göre bir daralma yok" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)

Kaynak: DHA