Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin kurucu rektörü Prof. Dr. Yazgan, son yolculuğuna uğurlandı
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin kurucu rektörü Prof. Dr. Yazgan, son yolculuğuna uğurlandı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin kurucu rektörü Prof. Dr. Yazgan, son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu Ajansı / Hamza Tav - Haberler | Güncel

Ankara'da önceki gün tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında vefat eden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin kurucu rektörü Prof. Dr. Oktay Yazgan'ın cenazesi toprağa verildi.

Ankara'da önceki gün tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında vefat eden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin kurucu rektörü Prof. Dr. Oktay Yazgan'ın cenazesi toprağa verildi.

Yazgan için rektörlük bahçesinde tören düzenlendi.

Törende konuşan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, "Hocamız insancıl ve yardımsever kişiliğiyle üniversitemiz camiası tarafından her zaman hayırla yad edilmektedir. Yazgan hocamız çalıştığı her kuruma değer katan ve herkesin sevgi ve saygısını kazanmış bir şahsiyet olmuştur." dedi.

Törene, Yazgan'ın ailesi ve yakınları ile Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkan Emrah Özdemir ve akademisyenler katıldı.

Törenin ardından Yazgan'ın cenazesi, Bor ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından Bor Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin kurucu rektörü Prof. Dr. Yazgan, son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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