Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden kent ekonomisine katkı
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden kent ekonomisine katkı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden kent ekonomisine katkı
Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Ekonomi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin kentin ekonomisine önemli katkı sağladığı bildirdi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin kentin ekonomisine önemli katkı sağladığı bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Yücel yürütücülüğünde, Prof. Dr. Okyay Uçan, Doç. Dr. Özlem Öztürk Çetenak, araştırma görevlileri Hilal Budak, Hilal Karahasanoğlu, Kübra Göger, Esra Koçak'tan oluşan ekip, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi'nin mali desteğiyle "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin Niğde Ekonomisine Katkıları" projesini sonuçlandırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen proje yürütücüsü Prof. Dr. Fatih Yücel, üniversitelerin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı fonksiyonlarını yerine getirirken bulundukları şehre statik ve dinamik katkılarının olduğunu ve üniversitenin kentin ekonomisine katkısını, bilimsel yöntemlerle 2010-2020 dönemi için analiz ettiklerini belirtti.

Dinamik etkilerini ortaya koymanın oldukça güç olduğunu aktaran Yücel, projede üniversitenin dolaysız ve dolaylı statik etkilerini incelemek için kamuoyuna açık idari faaliyet raporlarından yararlandıklarını ve farklı akademik birimlerden 900 öğrenciyle anket yaptıklarını işaret etti.

Yücel, üniversitenin son 10 yılda Niğde ekonomisine katkısının giderek arttığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Salgından önce öğrencilerle yaptığımız anketten elde ettiğimiz verilerden öğrencilerin marjinal tüketim eğilimini belirledik ve 2020 yılı için öğrencilerin Niğde'ye katkılarını ortaya koyduk. Sonra 2010 yılına kadar geriye doğru TÜFE değerlerini kullanarak analiz ettik. Uygulanan anketler ve yapılan analizler sonucunda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin 2020 yılında 104 milyon 310 bin 653 lirasının dolaysız gelir ve 379 milyon 322 bin 851 lirasının dolaylı gelir olmak üzere, toplam gelir katkısının 483 milyon 633 bin 504 lira olarak gerçekleştiğini, Keynesyen çarpan katsayısına dayalı uyarılmış gelirle bu katkının 1 milyar 49 milyon 484 bin 704 lira düzeyine ulaştığını ortaya koyduk."

Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar da çalışmanın önemine değindi.

Üniversitenin gelişmesi için gece gündüz çalıştıklarını aktaran Kar, "Son dört yılda yeni açılan 51 bölüm ve programdan 28 tanesine 2 binin üzerinde öğrenci alındı. Yeni açılan programların hepsine öğrenci alımının yapılmasıyla bu etkinin önümüzdeki yıllarda artarak devam edeceğini söylemek mümkün. Üniversitemizin yüz yüze eğitime başlayabilmesi için salgının bir an önce kontrol altına alınması elzemdir. Yüz yüze eğitime tekrar başlamasıyla üniversitemizin Niğde'miz ekonomisine katkısı, güncel fiyatlarla 1 milyar liranın üzerinde gerçekleşecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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