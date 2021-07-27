Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler doktora programı açıldı
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler doktora programı açıldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler doktora programı açıldı
Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler doktora programının açıldığı bildirildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler doktora programının açıldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora programının açılmasına yönelik üniversiteden yapılan teklif, Yükseköğretim Yürütme Kurulunca uygun görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, üniversitede ön lisans ve lisans programlarıyla lisansüstü eğitimin de yelpazesini genişletmeyi hedeflediklerini aktararak, "Programın açılmasında destek sunan herkese teşekkür ederim. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler doktora programı üniversitemize ve Niğde'ye hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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