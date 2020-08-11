Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
11.08.2020 17:51 | Son Güncelleme: 11.08.2020 17:51

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu bahçesindeki törene, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mezun olan 3 bin 166 öğrenciden üniversite ve fakültelerde ilk üçe giren öğrenciler ile aileleri katıldı.

Vali Yılmaz Şimşek, burada yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencileri tebrik ederek, yeni hayatlarında başarılar diledi.

Pandemi nedeniyle coşkulu bir tören düzenlenemediğini belirten Şimşek, "Siz mezun olan öğrenciler için bir dönem bitti ve yeni bir dönem başlıyor. Aldığınız diploma ve bilgilerin üzerine sürekli bir şeyler koymanız gerekiyor. Dünyada ve Türkiye'de rekabet koşulları artıyor, dolayısıyla her zaman kendinizi geliştirmelisiniz ve hayata kendinizi en iyi şekilde hazırlamalısınız. Bunu yaptığınız takdirde de hedeflerinize ulaşacağınıza inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar da öğrencileri en iyi şekilde hayata hazırlamaya çalıştıklarını aktararak, onlarla gurur duyduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından, bölüm birincileri mezuniyet kütüklerine plaket çaktı, protokol üyeleri dereceye giren öğrencilere başarı belgelerini verdi. Tören, öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

Törene, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, akademik ve idari personel de katıldı.

Kaynak: AA

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