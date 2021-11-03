Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 2021-2022 akademik yılı başladı

NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 2021-2022 akademik yılı törenle başladı.

Vali Yılmaz Şimşek, üniversitenin Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, üniversitelerin yeni fikirlerin üretildiği, bilgi ve teknolojinin oluşturulup kullanıldığı çok özel yerler olduğunu söyledi.

Bu anlamda üniversitelerin kentte bilimsel düşüncenin kök salmasında, teknoloji birikimi ve kültürel hayatın zenginleşmesinde lokomotif görev üstlendiğine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Yine üniversitelerin bir başka önemli misyonu da demokrasinin gelişmesi, bilgi ve teknolojinin üretilmesidir. Şüphesiz eğitimde başarıyı yakalayan ve nitelikli insan gücü yetiştiren ülkeler, çağdaş uygarlık ve teknolojide ileri seviyeye ulaşarak dünya ekonomisinde söz sahibi olmuştur ve bu süreçte üniversiteler büyük rol oynamıştır. Ülkemizin, bölgesinde ve dünyada daha çok söz sahibi olmasında ve konumunu güçlendirmesi noktasında üniversitelerimizin sunacağı katkılar da yadsınamaz bir gerçektir."

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu da 1992'de kurulan üniversitenin 13 fakülte, 2 yüksekokul, 1 konservatuvar, 4 enstitü, 6 meslek yüksekokulu, 14 araştırma ve uygulama merkezi, 1049 akademik, 514 idari personel, 23 bin 649 öğrencisiyle eğitim öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getirdi.

Üniversitenin araştıran, sorgulayan, katılımcı, evrensel düşünebilen, etik ve kültürel değerlere sahip bireyler yetiştirdiğini vurgulayan Uslu, "Üniversitemiz, bilim, teknoloji ve sanatın gelişmesini sağlamak, çevreye saygı bilinci ile ülke ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmak, bölgesel kalkınma odaklı, öncelikli alanlarda ihtisaslaşmış, topluma hizmette öncü ve yenilikçi bir üniversite olma hedefiyle geleceğe ışık tutmaya devam edecektir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, öğrencilere "En Zor Yüzyıl" konulu ders verdi.

Dünyadaki zenginliğin 2 bin yıllık değişim serüvenini anlatan Aşan, "Üretim ve zenginlik doğuya doğru kayıyor. Bir taraftan o finansal sistem kayan o üretim ve zenginliği çekiyor ve onun doğuya gitmesine izin vermiyor ama bunu çekerken de bütün siyasi gücü kullanıyor. Şu anda siyasi güç dediğimiz şey finansçıların elinde. Eskiden kapitalistlerin elindeydi bu siyasi güç, şimdi finansçıların elinde." dedi.

Haberi Kaydet