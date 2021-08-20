Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 2020-2021 akademik yılında mezun olan 2 bin öğrenci için tören düzenlendi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 2020-2021 akademik yılında mezun olan 2 bin öğrenci için tören düzenlendi.

Üniversitenin merkez yerleşkesindeki 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törene, mezun öğrenciler ve ailelerinin yanı sıra öğretim üyeleri ve kent protokolü katıldı.

Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, törende, mezun ettikleri öğrencileri hayata uğurladıkları için sevinçli ve gururlu olduklarını söyledi.

Öğrencilerin emek, alın teri, sabır ve disiplinlerinin karşılığını aldığını belirten Kar, şunları kaydetti:

"Büyük heyecanla başladığınız üniversite hayatınızı başarılı şekilde tamamlıyorsunuz. Devletimizin sağladığı fiziki, teknolojik ve beşeri imkanlarla sizleri hayata en iyi şekilde hazırladık. Dinamik bir akademik kadro ve çağdaş bir müfredatla sizleri karşınıza çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirecek ve geleceğin belirsizliklerini göğüsleyecek şekilde yetiştirmeye gayret ettik. Bu yıl mezun olmayı hak kazanan sizleri ve mezun olduğu halde salgın nedeniyle aramızda olamayan değerli öğrencilerimizi tebrik ediyorum."

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin ise 30 yıllık bir geçmişe sahip ve başarı çıtasını her daim yukarılara taşıyan üniversitenin, kentin ekonomisine ve kültürel kalkınmasına önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde cumhuriyetin 100. yılına doğru ilerlerken, gençlere büyük görevler düştüğüne işaret eden Gültekin, "Ülkesini seven, yılmadan, yorulmadan çalışan, geçmişini bilip geleceğine sahip çıkacak, şehit kanlarıyla sulanmış bu toprakların kıymetini bilen, enerjinize, azminize, birikiminize ve gayretinize ihtiyacımız olan siz kıymetli gençlerimizle, ülkemizi 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaştırmak için çalışmaya, üretmeye hız kesmeden devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından, dereceye giren öğrencilere belgeleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Yaş kütüğüne plaket çakılmasının ardından öğrenciler, keplerini havaya fırlatarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul