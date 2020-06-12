Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesi'nde randevusuz hasta kabul edilmeyecek
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesi'nde randevusuz hasta kabul edilmeyecek

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde 22 Haziran'dan itibaren randevusuz hasta kabul edilmeyecek.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesi'nde randevusuz hasta kabul edilmeyecek
12.06.2020 16:17 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:20

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde 22 Haziran'dan itibaren randevusuz hasta kabul edilmeyecek.

İl Sağlık Müdürü Dursun Koç, hastanenin konferans salonunda yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bir müddet daha gündemde olacağını belirterek, vatandaşların maske kullanımına, sosyal mesafeye ve temizliğe dikkat etmelerini istedi.

Özellikle kalabalık ortamlardan kaçınıldığı sürece panik yapacak bir durumun olmadığını vurgulayan Koç, "Bugüne kadar rahatlıkla yönetebildiğimiz Kovid-19 sürecini bundan sonra da rahatlıkla yönetebileceğiz. Sağlık ekibimiz ve alt yapımız oldukça iyi durumda. Bu anlamda oldukça avantajlı bir iliz. Şehirler arası seyahat ne kadar az olursa il adına da risk o kadar az olacak." diye konuştu.

Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Bilal Günaydın da koronavirüs sürecinde sağlık çalışanlarına destek veren herkese teşekkür etti.

Sağlık Bakanlığı ile İl Pandemi Kurulu kararı gereği 22 Haziran'dan itibaren hastanelerdeki tüm muayenelerde randevu sistemine geçeceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yıllardan beri gelen bir alışkanlık var. Bu alışkanlığı değiştirmek biraz zaman alacak. Niğde halkından biraz sabretmesini istiyoruz. Randevulu sisteme geçtiğimizde hastalarımız daha rahat, kaliteli muayene olacak. Vatandaşlarımız, MHRS ve E-Nabız uygulamasından randevu alabilir. İnternetten randevu alamayan hastalarımız için hastanemizde 3 masa oluşturduk. Acil hastalarımız yine acil servisi kullanabilecek. Kovid-19 riskine karşı 22 Haziran'dan itibaren poliklinik hizmetleri, internet ve ALO 182 üzerinden randevuyla hizmet verecek."

Kaynak: AA

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