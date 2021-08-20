Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Dr. Günaydın'dan aşı çağrısı Açıklaması

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için herkesi aşı olmaya davet etti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için herkesi aşı olmaya davet etti.

Başhekim Günaydın ve İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, hastanede basın mensuplarıyla bir araya gelerek, yılın 8 aylık döneminde yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Günaydın, yaptığı sunumda, yeni hastane inşaatının 2023 yılının ilk döneminde tamamlanmasının planladığını söyledi.

2019'da 530 olan yatak sayısının 2021'de 585'e çıkarıldığını belirten Günaydın, "Yoğun bakım yatak sayımızda ciddi bir yükseliş oldu, 86'dan 133'e çıktı. Bazı durumlarda Kovid-19'un yoğunlaşmasıyla cansiparane çalışarak ameliyathanemizi yoğun bakıma çevirdiğimiz dönemler oldu. Bakanlığımızdan da tescil alarak, ameliyatlarımızı kısmi olarak durdurduk." ifadelerini kullandı.

Günaydın, poliklinikte ve acil serviste ocak-ağustos döneminde bakılan hasta sayısının 643 bin 641 olduğunu ifade ederek, 164 Kovid-19 hastasını da acil durumlarından dolayı ameliyat ettiklerini dile getirdi.

Yaklaşık 22 bin Kovid-19'lu hastanın, gerek tanı gerekse tedavi amaçlı hastaneye başvurduğunu dile getiren Günaydın, şunları kaydetti:

"Tedavi amaçlı yoğun bakımda 890 hasta yatırdık ve elimizden geldiğince tedavi etmeye çalıştık. Hastanede şu an Kovid-19 nedeniyle yatan hasta sayımız 67. Bunların 26'sı yoğun bakımda, 41 hastamız da serviste yatıyor. Burada en dikkat çekici bulgu, şu an hastanemizde aşısını tamamlamış herhangi bir hastamız bulunmuyor. Bu çok önemli bir veri. İlimizde aşıları tamamlandığı halde yoğun bakım veya serviste yatan bir hastamız yok. O yüzden herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Devletimiz bu imkanı vatandaşına sağladı. Lütfen bir an önce aşıları devletimizin önerdiği kılavuzlara göre olsunlar. Yoğun bakımdaki, aşı olmayan hastalarımız 'çok pişman olduklarını, bir an önce herkesin aşı olması gerektiğini' beyan ediyor. Lütfen vatandaşlarımız dedikodulara kulak asmasınlar, devletimize güvensinler ve aşılarını bir an önce mutlaka olsunlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul