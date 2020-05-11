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Niğde'nin yeni gözdesi: Çilek

Niğde'nin yeni gözdesi: Çilek
11.05.2020 15:00 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:00

Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında üretimin yaygınlaştırılması için hazırlanan "Niğdemizin gözdesi çilek" adlı proje kapsamında, kentte 270 dekar alanda üretim yapılıyor.

Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında üretimin yaygınlaştırılması için hazırlanan "Niğdemizin gözdesi çilek" adlı proje kapsamında, kentte 270 dekar alanda üretim yapılıyor.

Niğde'de çilek üretimin yaygınlaştırılması amacıyla KOP destekleriyle 2017'de hazırlanan proje kapsamında yaklaşık 54 çiftçi, 270 dekar alanda çilek üretimi yapıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, Ulukışla ilçesi Beyağıl köyündeki çilek fidanı dikimi etkinliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 32 çiftçiyle 5'er dekarlık arazide 3 yıl süreyle çilek üretimine başlanıldığını, sonrasında yaygınlaştırıldığını söyledi.

KOP'un bu yıl da 22 çiftçiye 110 dekar alanda desteğinin devam edeceğini belirten Baş, şunları kaydetti:

"İlimizin yeni gözdesi çileğin dikimini gerçekleştiriyoruz. Amacımız, ilimizde stratejik olarak üretimi yapılan son turfanda olarak değerlendirebileceğimiz getirisi yüksek ciddi katkı sağlayacak ürünleri yetiştirmek. Çilek de bunlardan biri. Projemizin adı da 'Niğdemizin yeni gözdesi çilek'. Proje başarılı oldu, çilek üretimi yaygınlaşıyor. Bundan sonraki süreçte de üreticimiz üretimi kendi kendine devam ettirebilecek seviyeye geldi."

Yaklaşık 20 dekar alanda çilek üreten Mustafa Yıldız da "Kuru tarıma göre çilek daha kazançlı. Buranın rakımı yüksek olduğu için verimi, tadı ve aroması güzel. Kaliteli meyve yetişiyor. 3 senedir KOP desteğiyle çilek üretimi yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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