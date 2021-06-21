Niğde'nin Temizliği Otizmli Yasin'e Emanet

Niğde'nin Temizliği Otizmli Yasin'e EmanetNiğde Belediyesi Temizlik İşleri Ekipleri Otizmli Yasin'in Çöp Kamyonuna binme isteğini gerçekleştirmek için harekete geçti.

Niğde'nin Temizliği Otizmli Yasin'e EmanetNiğde Belediyesi Temizlik İşleri Ekipleri Otizmli Yasin'in Çöp Kamyonuna binme isteğini gerçekleştirmek için harekete geçti. Niğde'nin Özbelde mevkiinde ikamet eden Otizmli Yasin'in kendilerine olan sevgisini öğrenen Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Yasin ile birlikte mahallesinde çöp kamyonu ile gezdi. Konuyla ilgili açıklama yapan temizlik görevlisi; "Bugün Yasin kardeşimizle birlikte mahallesinde çöpleri beraber topladık. Kendisi ne zaman sokaklarına gelsek bizlere camdan el sallıyordu. Annesi Belediye Başkanımız Emrah Özdemir ile internetten iletişime geçmiş. Başkanımız da bizlere talimat verdi. Biz de Yasin kardeşimiz ile buluştuk onunla birlikte mahallede çöp arabasında birlikte gezdik. Kendisi çok mutlu oldu. Bizlerde çok mutu olduk. Bu bölgeye geldiğimiz zamanlarda Yasin kardeşimizle ara ara gezeceğiz inşallah" dedi. Yasin'in Annesi ise "Belediye Başkanımıza oğlumun rahatsızlığını ilettim. Kendisi şahsen sağ olsun dönüş yaptı. Yasin'in çöp kamyonlarına olan ilgisini anlattım. Belediye ekipleri hemen bizim yanımıza geldiler çok sağ olsunlar. Oğlumu çok mutlu ettiler sevindirdiler. Başkanımıza çok minnettarız çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Habermetre