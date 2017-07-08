Niğde'de kırsal bölgelerde yaşayan 40 ortaokul öğrencisi, "Niğde'nin Tarihi ve Kültür Karıncaları" projesi kapsamında kentteki tarihi eserleri gezdi.



Niğde Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi tarafından hazırlanan proje kapsamında kırsal bölgelerde yaşayan 40 öğrenci, rehber eğitmenler eşliğinde 5 gün boyunca 17 tarihi eseri gezme fırsatı buldu.



Öğrenciler, "40 Fidan, 40 Umut" sloganıyla "Kahramanımı Tanıyorum- Ömer Halisdemir" etkinliği kapsamında da Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Ormanı'na fidan dikti.



Öğrencilerin proje süresince çizdikleri resimler, tarihi Akmedrese'de sergilendi.



Proje ekibine ve öğrencilere katılım ve başarı belgelerinin verildiği sergide konuşan Niğde Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü İsa Aliç, projenin Türkiye'de destek gören 57 proje arasında yer aldığını belirtti.



Projenin özellikle kırsal alanda okuyan ortaokul öğrencilerine, Niğde'nin tarihi ve kültürel yörelerini tanıtmak ve yaşatmak amacı taşıdığını aktaran Aliç, şunları kaydetti:



"Etkinliklerde öğrenciler, gördükleri tarihi eserlerin resim ve minyatürlerini yaptılar. Proje sonunda öğrencilerimiz, resim ve diğer çalışmalarını sergiledi. Bunlar içerisinde de öğrencilerimiz, gezip gördükleri tarihi eserleri, kültürel varlıkları ve 15 Temmuz kahramanı şehidimiz Ömer Halisdemir'e yönelik izlenimlerini de 'tarihe mektup' adıyla kaleme aldı. Öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerine hayran kalmamak elde değil."