Niğde'nin modern köy terminali açılıyor

Niğde Belediyesi Tarafından Eski Köy Garajı'nın olduğu yere yapılan Modern Köy Terminalinin 16 Ağustos Pazartesi saat 11.00 da açılacağı bildirildi.

Niğde Belediyesi Tarafından Eski Köy Garajı'nın olduğu yere yapılan Modern Köy Terminalinin 16 Ağustos Pazartesi saat 11.00 da açılacağı bildirildi. Niğde Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Belediye tarafından yapılan Modern Köy Terminali 16 Ağustos Pazartesi günü halkımızın hizmetine açılıyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Özdemir açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Mevcut Köy Garajının atıl hale gelmesi ve halkımızın ihtiyacına cevap verememesi şehrimizde yeni bir Köy Terminali ihtiyacını doğurmuştu. Belediye olarak bizde bu konuyla ilgili gerekli adımları atarak şehrimizi Modern bir Köy Terminaline kavuşturduk. Belediyemiz tarafından yapılan Yeni Köy Terminali son derece modern görünümüyle gerçekten göz kamaştırıyor. Pazartesi günü açılışını yapacağımız Modern Köy Terminalimizin açılışına tüm halkımızı bekliyoruz. Allah memleketimize ve tüm hemşerilerimize hayırlı uğurlu eylesin" - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı