Niğde'nin Çiftlik ilçesinde eğitime bugün ara verildi

ÇİFTLİK, NİĞDE (AA) - Niğde'nin Çiftlik ilçesinde bugün okullar, aşırı rüzgar ve fırtına nedeniyle tatil edildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde aşırı rüzgar ve fırtınanın tehlike arz ettiği belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle bugün her tür ve derecedeki okullarda eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.