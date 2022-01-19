Niğde'nin Çamardı ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

Niğde'nin Çamardı ilçesinde yarın okullar, olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle tatil edildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Niğde'nin Çamardı ilçesinde yarın okullar, olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle tatil edildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfsızsıhha Kurulu kararıyla olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle 20 Ocak Perşembe günü ilçedeki okullarda eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamuda görev yapan hamile ve engelli çalışanların da idari izinli sayılacağı kaydedildi.