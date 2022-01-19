Niğde'nin Çamardı ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Niğde'nin Çamardı ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

Niğde'nin Çamardı ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Niğde'nin Çamardı ilçesinde yarın okullar, olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle tatil edildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Niğde'nin Çamardı ilçesinde yarın okullar, olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle tatil edildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfsızsıhha Kurulu kararıyla olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle 20 Ocak Perşembe günü ilçedeki okullarda eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamuda görev yapan hamile ve engelli çalışanların da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, okullar, Çamardı, Niğde, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title