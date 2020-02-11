Niğde'nin Bor ilçesinde okullar tatil edildi
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Niğde'nin Bor ilçesinde okullar tatil edildi

NİĞDE'nin Bor ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

11.02.2020 10:58 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:58
Niğde'nin Bor ilçesinde okullar tatil edildi

NİĞDE'nin Bor ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. 

Tatili Bor Belediye Başkanı , sosyal medya hesabından duyurdu. Baran, "Bor Kaymakamlığı kararınca, Bor ilçe merkezi ile belde ve bağlı köylerimizde, 11 Şubat Salı günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir" dedi.


Kaynak: DHA
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