Niğde Narkotik Köpeği Aron Didik Didik Aradı

Narkotik köpeği Aron didik didik aradı



TÜRKİYE genelinde uygulanan 'Narko Sokak' uygulamasında Niğde'de narkotik köpeği Aron ile metruk binalar didik arandı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, TEM ile Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 100 kişilik ekibin katılımıyla kent merkezinde uyulama gerçekleştirildi. Eski Melekgirmez ile Deniz sokak, gençlerin yoğun olduğu Niğde Kalesi, metruk evlerde ve umuma açık iş yerlerinde denetim yapıldı. Aramalara narkotik köpeği Aron da eşlik etti.



Ekipler, şüpheli şahısla üzerinde arama ve Genel Bilgi Toplam (GBT) sorgusu yaptı.