Niğde Merkezli Fuhuş Operasyonu: 4 Gözaltı

Niğde merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca fuhuş yapanlara yönelik çalışma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Niğde, Sivas ve Isparta'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Firari bir kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA