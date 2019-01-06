Niğde Merkezli Fuhuş Operasyonu: 4 Gözaltı
Niğde merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Niğde merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca fuhuş yapanlara yönelik çalışma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Niğde, Sivas ve Isparta'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Firari bir kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: AA