Niğde merkezli FETÖ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı Niğde merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden mahrem imam olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı.

Niğde merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden mahrem imam olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, FETÖ/PDY'nin Niğde'deki adliye yapılanmasına yönelik 10 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında Niğde Adliyesi mahrem imamı olduğu ileri sürülen G.Y. ve İcra Müdür Yardımcısı A.E'nin de bulunduğu 8 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. 26 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

Zanlılardan G.Y, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Haziran'da FETÖ/PDY'nin Niğde'deki adliye yapılanmasına yönelik Niğde, Ankara, Elazığ, Aksaray, Afyonkarahisar, Adana, Kahramanmaraş, Zonguldak, Tokat ve Kayseri'deki operasyonlarda 34 zanlıyı gözaltına almıştı.

Kaynak: AA