Niğde merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli adliyede
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Niğde merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli adliyede

Niğde merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli adliyedeNİĞDE merkezli 10 ilde gerçekleşen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.

19.06.2020 13:54 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:42

Niğde merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli adliyede

NİĞDE merkezli 10 ilde gerçekleşen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY'nin Niğde'deki adliye yapılanmasına yönelik 10 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında Niğde Adliyesi mahrem imamı G.Y. ve İcra Müdür Yardımcısı A.E.'nin de bulunduğu 8 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. 26 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Niğde merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli adliyede

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü Haber
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi Haber
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı Haber
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor Haber
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı Haber
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi Haber
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarını ev sahibine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarını ev sahibine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Bakan Koca, sınav saatlerinde otobüslerin tam randımanlı çalışması için belediye başkanlarına ricada bulundu
Bakan Koca, sınav saatlerinde otobüslerin tam randımanlı çalışması için belediye başkanlarına ricada bulundu
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
Kuvvetli sağanak nedeniyle sel basan Kapalıçarşı'nın elektrik tesisatında patlama meydana geldi
Kuvvetli sağanak nedeniyle sel basan Kapalıçarşı'nın elektrik tesisatında patlama meydana geldi
Hakkari'de görülen çekirgeler hem etçil hem de otçul olmasıyla korkutuyor
Hakkari'de görülen çekirgeler hem etçil hem de otçul olmasıyla korkutuyor
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Ev arkadaşını intihara yönlendirip, cesedini gizlemekten tutuklandı
Ev arkadaşını intihara yönlendirip, cesedini gizlemekten tutuklandı
Fenerbahçe Beko'da sevindirici gelişme: Zeljko Obradovic'in takımda kalma ihtimali yüzde 65
Fenerbahçe Beko'da sevindirici gelişme: Zeljko Obradovic'in takımda kalma ihtimali yüzde 65
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Twitter, Trump'ın videolu paylaşımına 'manipüle edilmiş medya' etiketi ekledi
Twitter, Trump'ın videolu paylaşımına "manipüle edilmiş medya" etiketi ekledi
Günlük burç yorumları 19 Haziran 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 19 Haziran 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Dayakçı kocasından kurtulmak isteyen kadın pencereden atladı
Dayakçı kocasından kurtulmak isteyen kadın pencereden atladı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, vaka sayılarını değerlendirdi: Mesajı aldık sanırım
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, vaka sayılarını değerlendirdi: Mesajı aldık sanırım
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldık
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldık
Ruh sağlığı merkezinde şüpheli yangın
Ruh sağlığı merkezinde şüpheli yangın
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu
İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu
Prof. Dr. Ceyhan, 'Virüsün önüne ancak böyle geçeriz' diyerek yapılması gereken 5 madde sıraladı
Prof. Dr. Ceyhan, "Virüsün önüne ancak böyle geçeriz" diyerek yapılması gereken 5 madde sıraladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Demet Evgar Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Bülent Uygun Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Malcolm Thomas Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Lgs Bursa Ankara
Şu an buradasınız: Niğde merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli adliyede - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 14:58:56. #1.15#
title