Niğde merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli adliyede Niğde merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli adliyedeNİĞDE merkezli 10 ilde gerçekleşen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.

Niğde merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli adliyede

NİĞDE merkezli 10 ilde gerçekleşen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY'nin Niğde'deki adliye yapılanmasına yönelik 10 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında Niğde Adliyesi mahrem imamı G.Y. ve İcra Müdür Yardımcısı A.E.'nin de bulunduğu 8 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. 26 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA