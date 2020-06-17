Niğde merkezli FETÖ operasyonu: 34 gözaltı
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Niğde merkezli FETÖ operasyonu: 34 gözaltı

NİĞDE merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Adalet Bakanlığı yapılanmasına yönelik operasyonda 34 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda dijital malzemeye el konuldu.

Niğde merkezli FETÖ operasyonu: 34 gözaltı
17.06.2020 12:55 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:48

NİĞDE merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Adalet Bakanlığı yapılanmasına yönelik operasyonda 34 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda dijital malzemeye el konuldu.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığı Niğde yapılanmasına yönelik Niğde merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Malzemelere incelenmek üzere el konuldu.Soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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