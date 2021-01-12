Niğde merkezli FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
12.01.2021 11:47 | Son Güncelleme: 12.01.2021 11:50
Niğde merkezli 7 ilde FETÖ'nün "mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda 17 kadın şüpheli yakalandı.
Niğde merkezli 7 ilde FETÖ'nün "mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda 17 kadın şüpheli yakalandı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik 17 kadın şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde, Ankara, Karaman, Adana, Kayseri, Yozgat ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul