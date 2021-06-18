Son dakika haberleri! Niğde merkezli 9 ilde suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Niğde merkezli 9 ilde suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı

Son dakika haberleri! Niğde merkezli 9 ilde suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Niğde merkezli 9 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde merkezli 9 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri; çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, örgüt faaliyetleri kapsamında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarını işleyenlere yönelik yaptığı çalışmada Niğde merkezli Hatay, İstanbul, Mersin, Adana, Kayseri, Bursa, Ankara ve Konya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılık olayında kullanılmak üzere 12 çek ve sözleşmeli vekaletname, paravan şirketlere ait 3 kaşe, sahte plaka, başka kişiler adına çıkarılmış 4 sim kart ve 14 cep telefonu ele geçirildi.

Örgüt elemanlarının kurulan paravan şirketler üzerinden çek temin ettiği, internet aracılığıyla satışa çıkarılan tır, dorse ve çekici gibi araçları ilan veren vatandaşlarla iletişime geçerek karşılıksız çeklerle bu araçları satın aldıkları, evrak üzerinde araçların üçüncü kişilere devrini yaptıkları veya parçalayarak hurdaya sattıkları tespit edildi.

Dün mahkemeye çıkarılan 8 kişiden 4'ü tutuklandı

Dün emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden İ.K., E.Ç., B.G. ve A.A., tutuklandı. Operasyon kapsamında yakalanan 14 şüpheliden 6'sının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - NİĞDE

Son dakika haberleri! Niğde merkezli 9 ilde suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı
Son dakika haberleri! Niğde merkezli 9 ilde suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı
Son dakika haberleri! Niğde merkezli 9 ilde suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı
Son dakika haberleri! Niğde merkezli 9 ilde suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı
Son dakika haberleri! Niğde merkezli 9 ilde suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı
Son dakika haberleri! Niğde merkezli 9 ilde suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı
Son dakika haberleri! Niğde merkezli 9 ilde suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı
Son dakika haberleri! Niğde merkezli 9 ilde suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı
Son dakika haberleri! Niğde merkezli 9 ilde suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

HDP binasına saldırıyla ilgili Başsavcılıktan açıklama
HDP binasına saldırıyla ilgili Başsavcılıktan açıklama
Ameliyattan çıktı, göğüslerini görünce doktordan hesap sordu! Şimdi 100 bin liralık tazminat istiyor
Ameliyattan çıktı, göğüslerini görünce doktordan hesap sordu! Şimdi 100 bin liralık tazminat istiyor
Almanya'da şüpheli 13 polisin, Hanau'daki katliamın yaşandığı gece görevde olduğu ortaya çıktı
Almanya'da şüpheli 13 polisin, Hanau'daki katliamın yaşandığı gece görevde olduğu ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan İlham Aliyev Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Emel Sayın Aleyna Tilki Hande Ataizi Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Aytaç Kara Fatih Terim Gareth Bale Yiğit Şardan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Niğde merkezli 9 ilde suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 12:41:54. #1.14#

title