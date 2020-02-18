Niğde merkezli 6 ilde komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 5 gözaltı
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Niğde merkezli 6 ilde komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 5 gözaltı

Niğde merkezli 6 ilde, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

18.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:42
Niğde merkezli 6 ilde komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 5 gözaltı

merkezli 6 ilde, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2009'da yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında FETÖ mensuplarına yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Niğde merkezli Aydın, Kahramanmaraş, Hatay, Kayseri ve Malatya'da düzenlenen operasyonda A.Ş, H.B, İ.T, Ü.Ş ve V.G. yakalandı.

Niğde'ye getirilen zanlıların emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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