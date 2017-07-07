Niğde Merkezli 11 İlde  'bylock' Operasyonu: 8 Gözaltı

NİĞDE merkezli 11 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, 'ByLock' kullandıkları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.



Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Niğde, Kayseri, Adana, Bolu, Mersin, İstanbul, Muş, Ankara, Hakkari, Yozgat ve Kırşehir'de 14 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda örgütün haberleşme sistemi olan 'ByLock' kullandıkları iddia edilen Bülent G., Faruk Alptekin Ö., Halit P., Gamze Y., Mustafa D., Ali B., Mehmet K. ve Hakan S. gözaltına alındı.



Gözaltına alınan 8 kişi, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, 6 kişi ise aranıyor.



- Niğde