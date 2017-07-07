Niğde Merkezli 10 İlde Fetö Operasyonu

Niğde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünce Bylock kullanıcılarına yönelik Niğde Merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi.



FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak iddiası ile Bylock kullanıcılarına yönelik Niğde merkezli düzenlenen operasyonda Kayseri, Adana, Bolu, Mersin, İstanbul, Muş, Ankara, Hakkari, Yozgat, Kırşehir illerinde 14 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 14 şüpheliden 8'i yakalandı. Bylock kullanıcıları Bülent G. Kayseri'de, Faruk Alptekin Ö. Bolu'da, Halit P. Mersin'de Gamze Y.Kayseri'de, Mustafa D. İstanbul'da, Ali B. Mersin'de, Mehmet K.Yozgat'ta, Hakan S. Kırşehir'de yakalanırken firar eden Burak Can E.,Sedat Y.,Fatih İ.,Sezer D., Esra A., Necat D.'nin yakalanması içinde çalışmaların devam ettiği bildirildi. - NİĞDE