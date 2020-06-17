Niğde merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 34 gözaltı
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Niğde merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 34 gözaltı

Niğde Merkezli FETÖ'nün Adalet Bakanlığı yapılanmasına yönelik 10 ilde yapılan operasyonda 34 kişi gözaltına alındı.

Niğde merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 34 gözaltı
17.06.2020 12:52 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:49

Niğde Merkezli FETÖ'nün Adalet Bakanlığı yapılanmasına yönelik 10 ilde yapılan operasyonda 34 kişi gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Niğde, Ankara, Elazığ, Aksaray, Afyonkarahisar, Adana, Kahramanmaraş, Zonguldak, Tokat ve Kayseri illerinde FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütünün Adalet Bakanlığı Niğde yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 34 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin ev aramalarında ise incelenmek üzere çok sayıda dijital malzemeye el konuldu. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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