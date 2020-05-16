NİĞDE Kuyuya düşen horoz, kurtarıldı
Kuyuya düşen horoz, kurtarıldıNİĞDE'de 5 metrelik su kuyusuna düşen horoz, AFAD ekipleri tarafından kurtardı.
16.05.2020 12:51 | Son Güncelleme: 16.05.2020 12:52
Kuyuya düşen horoz, kurtarıldı
NİĞDE'de 5 metrelik su kuyusuna düşen horoz, AFAD ekipleri tarafından kurtardı.
Merkeze bağlı beton köprü mevkiinde eni 45 santimetre olan 5 metrelik su kuyusuna horoz düştü. Horozun sahibi, durumu yetkililere haber verdi. Olay yerine sevk edilen AFAD ekibi, 20 dakikalık çalışmayla horozu kuyudan çıkardı. Kurtarılan horoz, sahibine teslim edildi.
Kaynak: DHA